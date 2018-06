Landbruget: Ministers ulveudspil er kun et lille skridt

Hos landbruget, som er blandt de hårdeste kritikere af de gældende begrænsninger for at kunne skyde ulve, der truer især fårebesætninger, gør ministerens nye udspil om problemulve ikke det helt store indtryk.

Det vil slet ikke løse problemerne for de berørte borgere og landmænd, og det kan vi selvfølgelig ikke bakke op om, siger viceformand for Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.

»Oplægget er et lille skridt i den rigtige retning. Men definitionen af problemulv er langt fra at opfylde behovet.«

Han peger på, at det for landbruget er helt afgørende, at den nye definition af problemulv også gør det muligt for landmænd reelt at kunne beskytte deres dyr mod ulveangreb.

»Konkrete forbedringer ville være, at man også kan skyde ulven uden for indhegninger, hvor den klart stresser dyrene. Samt at vi ikke skal ud i det tredje ulveangreb, før der kan regulere problemulve,« siger han.

»Endelig så skal der - hvis det kræves, at ulven skal angribe bag ulvesikrede hegn - være mulighed for statsstøttede ulvesikrede hegn i hele Jylland og ikke kun som i dag et lille område syd for Holstebro,« siger Lars Hvidtfeldt.

Han ser derfor frem til Vildtforvaltningsrådets ekstraordinære møde 3. juli, hvor ulveforvaltningsplanen skal drøftes.

/ritzau/