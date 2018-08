Landbruget har mistet millioner af kroner i tørken

Mens tusindvis af danskere har nydt sommerens varme, står det anderledes til hos landmændene.

Dansk landbrug har nemlig lidt under sommerens tørke og tabt millioner af kroner. Derfor samles formænd for alle landboforeninger i Danmark til stormøde om tørken torsdag.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

På mødet vil de nyeste beregninger for landbrugets forventede tab på grund af tørken komme frem.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) deltager også i mødet.

For en måned siden udtalte Ellemann-Jensen, at han var klar til at se på, hvordan han kan hjælpe det tørkeramte landbrug.

»Der er ingen tvivl om, at rigtig mange landmænd er hårdt pressede af tørken.«

»Der står meget på spil for den enkelte landmand, og derfor ser vi åbent på alle forslag til at hjælpe landbruget i en helt usædvanlig situation,« sagde Ellemann-Jensen.

Landbrug & Fødevarer har tidligere efterlyst hjælp til at håndtere den ekstreme tørke. Den risikerer at påføre landbruget et tab på op mod 4,5 milliarder kroner.

Det skyldes, at det varme vejr har fremskyndet høsten, og at høstudbyttet ventes at blive historisk ringe.

Økologiske landmænd har eksempelvis allerede fået hjælp. Økologer har fået midlertidig mulighed for at sænke grovfoderandelen uden at miste deres økologiske status for bedre at kunne fodre de dyr, der normalt skulle spise græs på markerne.

Det besluttede et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i sidste måned.

/ritzau/