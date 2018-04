LA-formand: Masser af resultater trods støj på linjen

København. Liberal Alliance har, siden partiet gik i regering, været ude i et politisk stormvejr, men det har været prisen værd.

Det konkluderer landsformand Leif Mikkelsen i sin tale på partiets landsmøde i København lørdag.

- Der har været lidt støj på linjen. Vi har været udsat for betydelig opmærksomhed, og alt har ikke været lige kønt.

- Men vi kæmper ret hårdt for det, vi tror på, og så støder man sig, siger Leif Mikkelsen.

Han henviser blandt andet til forløbet i december, hvor intern uenighed om finansloven truede med at splitte samarbejdet.

Og hvor partiets politiske leder, Anders Samuelsen, måtte trække sit løfte om historisk store skattelettelser i land igen.

Det har været med til at give partiet ridser i lakken, konstaterer formanden.

Meningsmålingerne er for tiden lavere end sidste valgresultat. Medlemstallet er også faldet med godt 1000 personer til omring 5000, ligesom kommunalvalget ikke blev, som partiet havde håbet på.

Alligevel mener Leif Mikkelsen, at partiets regeringsdeltagelse har været alle kløene værd.

Fra talerstolen vifter han med flere A4-ark indeholdende partiets resultater.

De tæller blandt andet nedsættelsen af registreringsafgiften, billigere takster over Storebælt, en fjernelse af skatten på fri telefon og internet og endelig flere penge til friskoler.

Ligeledes er der gennemført skattelettelser for 14 milliarder kroner under den nuværende regering.

Derfor er Liberal Alliance også klar til at gå i regering ved det næste folketingsvalg, som senest skal foregå næste sommer.

- Jeg vil godt garantere, at vi sidder i den regering frem til næste valg. Og jeg vil også garantere, at vi kommer til at anbefale et genvalg til regeringen til den tid, siger Leif Mikkelsen.

/ritzau/