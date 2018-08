LA er skeptisk overfor el-overvågning for at fange socialt snyd

Regeringen vil overvåge borgernes elforbrug for at stoppe offentlige ydelser til folk, der lyver om, hvor de bor.

Men regeringspartiet Liberal Alliance er skeptisk overfor overvågningen. Forslaget er en del af et udkast til en aftale, som Ritzau har set, der skal sætte ind overfor socialt bedrageri.

»I Liberal Alliance er vi optaget af at fange sociale bedragere. Det hører ingen steder hjemme at tiltuske sig adgang til ydelser, man ikke har ret til.«

»Omvendt er vi også bekymret over tendensen med at overvåge almindelige mennesker i langt større omfang. Så vi er skeptisk overfor det og har spurgt ind til det«, siger beskæftigelsesordfører Laura Lindahl (LA).

Der er flere initiativer, som skal forenkle sanktionsreglerne, så kommunerne lettere kan finde borgere, som får udbetalt ydelser, de ikke har ret til.

Beføjelserne styrkes for Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af flere sociale ydelser.

Fremover skal myndigheden kunne samkøre oplysninger om danskernes elforbrug med oplysninger om bopæl. Formålet er at fange folk, der lyver om, hvor de bor, for at modtage sociale ydelser.

Kritikere mener ikke, at det er proportionelt at overvåge alle elforbrugere, hvis det kun medfører ændringer i ydelserne for nogle hundrede.

Det er Laura Lindahl enig i.

»Det er proportionaliteten, som vi er optaget af i Liberal Alliance. Vi vil gerne fange sociale bedragere, men midlerne skal også stå mål med udbyttet af indsatsen«, siger hun.

Hun vil dog ikke på nuværende tidspunkt afvise, at Liberal Alliance går med i aftalen.

»Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, der er mange gode initiativer i det her udspil. Når man skal indgå i en aftale, er der noget, hvor man skal give, og hvor man får.«

»Vi skal selvfølgelig overholde, de retningslinjer der er og persondataforordningen, det er klart«, siger hun.

