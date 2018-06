Kulturminister: TV2-salg er stoppet og nu gå livet videre

Kulturminister Mette Bock (LA) har lagt et af regeringens helt store håb i de verserende forhandlinger om et kommende medieforlig i graven. TV2 bliver ikke solgt i denne omgang.

Planen var ellers at sælge 40 procent af TV2 til en privat aktør. Og så sent som fredag morgen troede ministeren stadig, at Dansk Folkeparti kunne overbevises.

- I morges læste jeg, at Dansk Folkeparti ikke for nuværende havde hørt nok gode argumenter. Og da vi har et møde på onsdag, så troede jeg, at det kunne være, at de kunne overbevises der.

- Men i løbet af dagen er der kommet endnu tydeligere signaler. Det må jeg bare erkende. Man skal aldrig sige aldrig, men jeg er ikke politisk tonedøv. Så jeg kan godt høre, hvad de siger, fortæller Mette Bock.

Idéen i at sælge 40 procent af TV2 til en privat aktør var at få andre kræfter end staten ind i arbejdet med at udvikle mediehusets strategi.

Blandt andet i forhold til distribution, hvor danskerne forlader klassisk tv til fordel for streaming.

Samtidig var TV2-regionerne på flere måde sikret, og det var afklaret, hvordan man kunne stille krav til public service og placering af hovedsædet.

- Jeg synes, at vi havde sikret alt det, vi godt kan lide ved TV2 og alt det, vi gerne vil have i fremtiden også.

- Medieverdenen ændrer sig kraftigt, så TV2 kommer til at investere massivt i teknologi. Der er det ikke sikkert, at staten er den bedste investor, hverken når det drejer som om teknologi, viden eller økonomi.

- Men så langt nåede vi ikke. Det er der ikke noget at gøre ved, siger Mette Bock.

Med salget af TV2 sat på en lang pause fortsætter forhandlingerne om de dele af medieforliget, som Dansk Folkeparti og regeringen er mere enige om. Det er blandt andet store besparelser på DR.

- Vi havde gerne solgt en andel af TV2. Men sådan blive det ikke, og nu går livet og verden videre, siger Mette Bock.

/ritzau/