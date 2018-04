Kulturminister: Den samlede mediestøtte vil falde

København. Det behøver ikke at betyde dårligere public service, bare fordi mediestøtten falder.

Meldingen kommer fra kulturminister Mette Bock (LA), som torsdag har præsenteret regeringens medieudspil "Nye medier, nye vaner, nye tider".

- Den samlede mediestøtte vil falde. Men det betyder ikke, at public service- indholdet bliver ringere eller mindre.

- Hvis man giver mere fleksible muligheder for at tjene penge på reklamer og for at sende musik og genudsendelser, er det et spørgsmål om indhold, mere end det er et spørgsmål om, hvor mange kroner der tilflyder, siger Bock.

Regeringen lægger op til et medieforlig gældende fra 2019 til 2023.

/ritzau/