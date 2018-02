For Venstres næstformand er imaget som udlændingepolitisk »slapper« blevet for meget. Han er parat til at udfordre konventionerne og erkender samtidig, at han manglede erfaring, da Kristian Thulesen Dahl i efteråret sendte ham ud på et sidespor. Og så har han en klar besked om VLAK-regeringens fremtid.