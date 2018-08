Kristian Jensen: Vi har fokus på børn og ældre og sundhed

Der er styr på økonomien. Det er et af hovedbudskaberne fra finansminister Kristian Jensen (V), som torsdag præsenterer regeringens finanslovsforslag for 2019.

»Dansk økonomi er god, pengene passer, og vi passer godt på pengene. Fordi vi har styr på dansk økonomi, kan regeringen prioritere nye initiativer på udvalgte områder.«

»Den sunde økonomi skal bruges til at skabe et endnu mere trygt og nært Danmark, hvor vi investerer i kernevelfærd til børn, unge, voksne og ældre, hvor vi letter afgifterne, og hvor vi skaber et mere grønt Danmark,« siger han i pressemeddelelse.

»Det er alt sammen med til at binde vores lille land og alle danskere endnu tættere sammen,« siger han.

Især sundhed prioriteres, lyder meldingen, og til efteråret kommer regeringen med et sundhedsudspil. Her kan fremtiden for regionerne, som står for driften af sundhedsvæsnet, komme i spil.

Fokus vil blandt andet være på at rykke behandlingen tættere på patienten i sundhedsudspillet.

/ritzau/