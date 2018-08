Krads kritik af ungdomsparti for at blæse på politisk løfte

Selv om ungdomspartierne sidste år underskrev en aftale om at gå forrest i kampen for en respektfuld og saglig debat, har Danmarks Socialdemokratiske Ungdom lagt en kampagne på Facebook, som tager statsminister Lars Løkke Rasmussen til indtægt for at favorisere sig selv eller overklassen. Kampagnen møder nu kritik.