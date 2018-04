Konservative: Radio24syv bør blive i København

Regeringspartiet De Konservative mener, at Radio24syv bør blive i København.

Dermed modsætter De Konservative sig regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, der sidste uge krævede, at Radio24syv skulle udflyttes fra København og gerne til Aarhus.

Kravet bringer DF med i de kommende medieforhandlinger, der ventes at begynde meget snart.

Men her skal de altså ikke vente opbakning fra De Konservative.

»Vi har drøftet det ved gruppemødet, og vi er uenige i, at man skal flytte Radio24syv ud af København,« siger medieordfører Naser Khader (K).

»Det, der har givet radioen succes, er, at den ligger centralt placeret i forhold til beslutningstagerne. Vi frygter, at en udflytning vil smadre radiostationen.«

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har kaldt flytningen af Radio24syv "et meget vigtigt krav".

Naser Khader ønsker dog ikke at tale om ultimative krav, inden forhandlingerne er begyndt.

»Vi vil kæmpe for at beholde Radio24syv i København. Alle partier har nogle mærkesager. Det her er en mærkesag for os,« siger han.

Medieordføreren mener umiddelbart, at DF kan få svært ved at finde opbakning til sit krav blandt de andre regeringspartier Liberal Alliance og Venstre.

»Min fornemmelse er, at regeringen ikke har ambitioner om at flytte Radio24syv. Jeg har ikke hørt andet,« siger han.

Dansk Folkeparti mener, at det er et udtryk for geografisk ubalance, når de to nationale taleradioer - Danmarks Radios P1 og Radio24syv - begge ligger i København.

Det er Naser Khader for så vidt enig i, men han mener, at DF går for vidt med sit forslag.

»Radio24syv skal styrke sin tilstedeværelse i provinsen. Det skal P1 også. Men jeg mener, at hovedbasen skal blive ved med at være i København,« siger han.

Radio24syvs sendetilladelse udløber i oktober 2019, og herefter bør kanalen flytte, lyder DF's forslag.

Socialdemokratiet har tilkendegivet, at de bakker op om forslaget, mens kulturminister Mette Bock (LA) har sagt til DR, at hun vil vente med at kommentere, til regeringens udspil er præsenteret.

Radio24syvs chefredaktør, Jørgen Ramskov, har sagt til DR, at en flytning vil betyde, at man ikke kan lave Radio24syv, som folk kender det i dag.