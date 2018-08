Kommentator: Ny udlændingeaftale bliver Løkkes ildprøve

Dansk Folkeparti tager sig dyrt betalt for at støtte regeringens kommende finanslov. Partiet kræver således et asylstop som led i et "paradigmeskift" i den danske udlændingepolitik. Så kan det være slut med at søge asyl i eller få slægtninge til Danmark med familiesammenføring.

Det siger politisk kommentator Hans Engell.

DF's udlændingeordfører. Martin Henriksen, kræver asylstop, når DF genoptager forhandlingerne, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lover støttepartiet.

- Det vil være helt afgørende for Dansk Folkeparti, at der kommer markante indrømmelser om udlændingepolitikken i en finanslovsaftale, siger Hans Engell.

- For Dansk Folkeparti er det afgørende, at de kan fremvise markante stramninger på området i forhold til presset fra partiet Nye Borgerlige, som banker på døren til Folketinget.

Regeringens smertegrænse er at bryde med de internationale konventioner. Her står Løkke fast, mens DF er klar til at bryde grænser, påpeger Hans Engell.

- Andre lande er parat til at gå meget langt. Regeringen vil lægge sig i læ af tyskerne. Men jeg er ret sikker på, at det ikke slipper levende igennem partiet, hvis man må bryde eller opsige konventioner, mener Hans Engell.

Regeringen og DF forhandlede på udlændingeområdet i december. Men det er svært at hjemsende afviste asylansøgere. Enten strider det mod internationale konventioner, eller vi mangler hjemsendelsesaftaler med lande.

- Det kan godt blive en ildprøve for Venstre. De har strakt sig meget langt på udlændingeområdet. Partiet er blevet presset benhårdt af Dansk Folkeparti. De skal finde en meget fin balance, siger Hans Engell.

- Løkke ved, at hvis han skal have en aftale om finanslov, klima og sundhed med Dansk Folkeparti, så er han nødt til at flytte sig på udlændingeområdet, siger Hans Engell.

/ritzau/