Kørelærere undrer sig over løfte om en måneds ventetid for prøver

Det vækker undren hos landsformand René Arnt fra Dansk Kørelærer-Union, at Venstre nu vil komme lange ventetider på køreprøver til livs med en garanti for, at man kan gå op senest en måned efter bestået teorirøve.

For det er i praksis en forlængelse af den anbefalede ventetid, lyder det fra kørelæreren.

- Rigspolitiets og Justitsministeriets meldinger har i årevis været, at der bør være en ventetid på ti kontordage, og at alt ud over 14 dage ikke er acceptabelt, siger René Arnt.

- Så jeg er lidt overrasket over, at Kristian Pihl nu går ud og giver en garanti, der forlænger ventetiden, tilføjer han.

Der har i perioder været problemer med ventetider på flere måneder på køreprøver nogle steder i landet. Blandt andet lagde det lidt ekstra pres på systemet, at det fra 1. januar 2017 blev lovligt for 17-årige at tage kørekort.

Det er dog ikke forsøgsordningen, der giver problemer, mener landsformanden. Der er mangler simpelthen flere køreprøvesagkyndige, lyder det.

- Forsøgsordningen havde en effekt sidste år, men vores vurdering er, at der lige nu ganske simpelthen mangler ressourcer. Frem for alt skal de relevante politikredse tilføres flere ressourcer for at løse den her brugerbetalte opgave.

Ifølge René Arnt er der især problemer med lange ventetider på Sjælland - i København, Nordsjælland og Midt- og Vestsjællands politikredse.

Sammen med prøvegarantien foreslår Venstre også, at arbejdet med køreprøver bliver flyttet fra Rigspolitiet over til Færdselsstyrelsen.

Forslagene kommer som led i den såkaldte afbureaukratiseringsreform, hvor regeringen vil revidere køreuddannelsen.

/ritzau/