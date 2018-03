Grænsekontrol: Knap 5500 udlændinge afvist ved grænsen på to år

5488 udlændinge er blevet afvist ved grænserne til Tyskland, siden grænsekontrollen blev indført 4. januar 2016 og frem til 26. februar i år.

Det oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et folketingssvar. Det er DF's udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, som har spurgt til tallet.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen forhørt sig hos Rigspolitiet, oplyser Pape.

Læs også 5150 afvist ved grænsen på to år

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besluttede i oktober sidste år, at grænsekontrollen skulle fortsætte. Blandt andet med begrundelsen, at terrortruslen mod Danmark er stadig betydelig.

Og fordi der er risiko for, at personer, der har kæmpet for Islamisk Stat i Syrien, vender radikaliserede og voldsparate hjem.

Læs også Kraftig tysk advarsel mod øget dansk grænsekontrol

Der er blevet foretaget et »ikke ubetydeligt« antal tjek, skrev Udlændinge- og Integrationsministeriet i et brev til EU, der kort før jul havde bedt regeringen om yderligere oplysninger om beslutningen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at politikredsen i perioden fra den 4. januar 2016 til og med den 21. februar 2018 har rejst 941 sigtelser, som kan relateres til grænsekontrollen.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser man, at politikredsen i perioden fra den 4. januar 2016 til og med den 14. februar 2018 har rejst 2964 sigtelser, som kan relateres til grænsekontrollen.

På toårsdagen for indførslen af grænsekontrollen havde tallet af afviste udlændinge allerede rundet 5000.

Læs også DF affejer EU-regler: Vil have huse ved grænsekontrollen

Dengang udtalte Martin Henriksen, at han så tallene som et bevis for, at grænsekontrollen er effektiv. DF mener desuden, at det er på tide også at indføre grænsekontrol mod Sverige.