Kampen mod EU er central for Messerschmidt

Efter næsten et årti i »fjendeland« har europaparlamentarikeren Morten Messerschmidt (DF) fået nok af EU.

Men DF'eren vil fortsat have fokus på at være en stærk modstander af EU, hvis han bliver valgt ind i Folketinget.

Det meddeler Messerschmidt, som onsdag aften blev valgt som folketingskandidat for sit parti i Fredensborg-kredsen.

»Der er meget at kæmpe for på Christiansborg. Vi har lige set statsministeren melde ud, at vi skal have en ny EU-politik for landet, hvor vi skal tættere på unionen.«

»Det bryder jeg mig ikke om. Så jeg regner med at fortsætte kampen mod EU-systemet i Folketinget også, hvis jeg bliver valgt,« siger Messerschmidt.

Han sad i Folketinget fra 2005 til 2009. Siden 2009 har han siddet i EU-Parlamentet.

»Jeg har været træt af EU, nærmest siden jeg blev født. Derfor har jeg også brugt ni år på at være til stede,« siger Messerschmidt.

Han påpeger, at der i den tid er sket markante ting. Blandt andet brexit, hvor briterne forlader EU.

/ritzau/