K-retsordfører åbner for at straffe sex uden samtykke

Flere voldtægtssager skal føre til dom, mener den konservative retsordfører, Naser Khader.

Han åbner derfor ifølge DR for, at det for at beskytte kvinder bedre kan komme på tale at indføre et såkaldt samtykke i straffeloven.

»Efter at have talt med en del af de kvinder, der har været udsat for voldtægt og en del af dem, der føler sig dårligt behandlet, fordi gerningsmanden ikke bliver dømt af forskellige årsager, så er jeg åben for at se på, om vi kan gøre mere,« siger Khader til DR.

Han understreger, at han udtaler sig på egne vegne, da emnet ikke har været diskuteret i partiet.

I dag skal der være tale om vold, trusler om vold eller en situation, hvor offeret ikke er i stand til at sige nej, før der juridisk kan være tale om voldtægt.

I Sverige er der indført et krav om samtykke før sex. Ifølge den svenske lov har man begået voldtægt, hvis man dyrker sex med en anden person, der ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

Og det er blandt andet med inspiration herfra, at Khader overvejer, om de danske regler skal laves om.

»Jeg havde en rygmarvsreaktion om, at alt det, der kommer fra Sverige, det er noget skidt,« siger Khader til DR.

»Men jeg kan godt se pointen, for det kan simpelthen ikke være rigtigt, at den måde, kvinden har sagt nej på, skal være afgørende.«

