Jyske V-borgmestre frygter nyt forslag fra regeringen: »Den centralisering er jo helt imod planerne om balance i Danmark«

Et ekspertudvalg under regeringen er kommet med anbefalinger til at fremme erhvervslivet. Det indebærer bl.a., at flere opgaver tages fra kommunerne og lægges over i fem nye regionale centre. Forslaget møder massiv kritik fra jyske V-borgmestre og lokale virksomheder.