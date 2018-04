Justitsminister: Tibetkommissionen har haft vide rammer

I nogle sager gemmes der for lidt i for kort tid, i andre sager gemmes der for meget i for lang tid.

Sådan indleder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) et samråd, der handler om, at Tibetkommissionen ikke har haft adgang til politichefers, eksministres og centrale embedsmænds mailkonti.

- Der har siddet en kommission, som har haft vide rammer for, hvad den kunne bede om, siger han forud for samrådet.

Ifølge Rigspolitiet er der "en teoretisk mulighed for at genskabe e-mails". Data risikerer dog at blive overskrevet, jo længere tid der er gået.

Læs også Nye oplysninger rejser tvivl om topministres rolle i »demokratisk skandale«: »Vi er slet ikke til bunds«

Under samrådet uddyber han:

- Der er sket en knægtelse af ytringsfriheden, det skal vi på ingen måde acceptere.

Justitsministeren er kaldt i samråd for at redegøre for, hvorfor politichefers mailkonti blev slettet kort efter deres afsked.

Derved blev kommissionen afskåret fra oplysninger, der kunne have kastet lys over deres rolle ved flere kinesiske besøg.

OVERBLIK: Det kom frem i Tibetkommissionen Tibetkommissionen foretog godt 70 afhøringer. Den skulle afdække, hvorfor politiet greb ind mod borgere med tibetanske flag ved blandt andet et kinesisk statsbesøg i 2012 - og hvorfor politiet gav Folketinget fejlagtige oplysninger. Her er nogle hovedtræk fra afhøringerne: * Kineserne lagde pres på Udenrigsministeriet, den danske ambassade i Beijing, PET og Statsministeriet. Man var bekymret for demonstrationer, forstyrrelser og megafoner. * PET skrev til politiet, at det var afgørende for kineserne, at man ikke tabte ansigt ved konfrontationer med demonstranter. * PET-medarbejder 0764 ringede ifølge politikommissær Michael Dekker Poulsen og sagde, at besøget drejede sig om handelsaftaler for 20 milliarder. Hvis kineserne blot så et enkelt tibetansk flag, kunne de blive krænkede og måske rejse hjem. 0764 nægter dog at have sagt dette. * I anden udgave af Københavns Politis operationsbefaling stod, at politiaktion 04-01 "sikrer at evt. demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objekter, ligesom de ej heller skal have mulighed for at bringe sig i en position, som er synlig fra eskorteruten og objekter." * Den operationsansvarlige i politiet, Claus Hjelm Olsen, nægter at være forfatteren. * Hans overordnede, politiinspektør Mogens Lauridsen, har sagt, at han ikke kendte ordren. "Det er dybt beklageligt, at jeg ikke fik læst den." * Lederen af politiets færdselsafdeling, Mogens Knudsen, var bekymret for demonstranter. "Alternative ruter kan derfor komme i brug, hvis der er synlige demoer på lørdag," skrev han i mail. * Politiledere diskuterede på et møde, hvordan man kunne skjule en demonstration på Højbro Plads for præsidentens kortege. Det har en pensioneret betjent sagt. * Nogle betjente på gaden nægtede at efterkomme ordren om at gå efter tibetanske flag, bannere og graffiti. Der var indbyrdes skænderier. * Først i september 2015 opdagede den øverste ledelse i Københavns Politi operationsbefalingen. Der opstod en paranoia-agtig stemning, har chefpolitiinspektør Torben Mølgaard Jensen fortalt. "Vi skulle passe på. Hvem lyver, og hvem lyver ikke?" * Rigspolitiet kontrollerede ikke indholdet af de oplysninger, som Københavns Politi leverede til brug for besvarelse af folketingsspørgsmål. * "Vi har rådgivet vores minister helt galt og har givet Folketinget forkerte oplysninger," har en kontorchef i Justitsministeriet sagt. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Læs også Medlem af Folketingets ledelse til Pia Kjærsgaard: Jeg gentager, at jeg ikke kan støtte forslaget

Onsdag fik otte personer endelig tildelt erstatning på hver 20.000 kroner, fordi deres grundlæggende demokratiske rettigheder blev krænket, da betjente hindrede borgerne i at protestere ved at vifte med flag.

Det skete ved Kinas præsidents besøg i Danmark i 2012 og ved et senere officielt besøg i 2013.

Politiet erkendte for første gang, at der var begået "alvorlige fejl", og at man ikke havde værnet om "borgernes ytringsfrihed" og "forsamlingsfrihed".

Senere onsdag kom det frem, at kommissionen heller ikke fik adgang til flere ministre og embedsmænds mailkonti ifølge P1 Orientering.

Foreløbigt har politiet ændret slettefristen til et år frem for 30 dage, som det tidligere har været praksis. Justitsministeren vil sætte gang i et arbejde, der skal ensrette praksis.

/ritzau/