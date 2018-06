Politisk aftenpost fra Allinge

Joachim B. Olsen overrasker under direkte debat: Vi kan godt være støtteparti for en VDF-regering

Folkemøde-overblik: Liberal Alliances finansordfører bød ind med alternativ regeringskonstruktion under debat om magt. Mette Frederiksen vil igen spænde ben for Løkke sammen med Kristian Thulesen Dahl. Og så opgiver Martin Henriksen at kæmpe for Pia Kjærsgaards folkemødedrøm. Hele dit folkemøde-overblik her.