Jens Rohde stemte for krigen i Irak. I dag erkender han: »Vi tabte freden«

For 15 år siden stemte den radikale Jens Rohde som Venstre-medlem af Folketinget for dansk krigsdeltagelse i Irak. En krig, der krævede danske liv og som ifølge Rohde har været med til at øge terroren i verden. 15 år senere ønsker han sig en større diskussion om krigens konsekvenser, og om hvorvidt et smalt folketingsflertal alene bør kunne sende soldater i kamp.