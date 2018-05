Jens Lund og 300 andre bekymrede forskere har fået nok af Danmark som det sorte klimafår

Der er et yndigt land. Men det er ved at smadre klimaet i andre lande, og snart vil konsekvenserne også ramme Danmark. Sådan er budskabet fra 301 forskere, der i et opråb til danskerne og danske politikere kræver, at der bliver gjort mere for klimaet. Og at økonomisk vækst i den forbindelse må vige til side.