Jarlov siger stop for flere udflytninger af statsjob

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) siger i et interview med netmediet Finans, at han ikke kan se potentialet for yderligere store udflytninger af statslige arbejdspladser.

»Det skal også være fagligt forsvarligt,« lyder Jarlovs begrundelse i interviewet.

»Det er rigtig vigtigt, at hovedstaden også trives, og at alt ikke flytter ud.«

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, er uenig med erhvervsministeren i, at der ikke er potentiale for flere store udflytninger.

»Det er den mest tåbelige melding at komme med,« siger René Christensen til Finans.

»Jeg er oprigtigt skuffet, hvis den nye minister mener, at der ikke findes folk uden for København med kompentencer og uddannelsesniveau til at varetage stillingerne.«

Jarlov kommer som erhvervsminister til at stå i spidsen for regeringens arbejde med at formulere en hovedstadspolitik.

Jarlovs forgænger på posten, Brian Mikkelsen (K), præsenterede det arbejde med vendingen, at det skal være slut med »københavner-bashing«.

Han oplyste også, at regeringens hovedstadspolitik blandt andet kommer til at handle om at gøre København grøn og erhvervsvenlig.

Regeringens udspil til hovedstadspolitik skal efter planen præsenteres ved årsskiftet.

/ritzau/