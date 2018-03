IT-direktør frygter masseovervågning fra regeringen: »Det har altså ret vidtgående konsekvenser«

Direktør i Dansk IT, Rikke Hvilshøj, mener, at den offentlige sektor lever højt på, at borgerne har tillid til den. Men regeringens lovforslag om overvågning af personlige data kommer til at trække store veksler på den tillid, siger direktøren.