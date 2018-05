»Israel skal ikke undersøge sig selv eller sin egen hær«: Samuelsen indkaldt til samråd

Vi er nødt til at få undersøgt, hvad der sker i kampene på grænsen mellem Gazastriben og Israel. Men det kan under ingen omstændigheder være israelerne selv, der står for undersøgelsen.

Sådan lyder meldingen fra Rasmus Nordqvist, udenrigspolitisk ordfører i Alternativet og en del af Folketingets Udenrigspolitiske nævn. Hans parti har sammen med Enhedslisten og SF indkaldt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til et samråd for at få opklaret, hvad den danske minister foretager sig i forhold til konflikten.

Å, Ø og SF kalder @anderssamuelsen i samråd over Israels massakre på civile. @rasmusnordqvist : Hvis et andet land skød over 1.000 civile + dræbte 58 på én dag, ville vi protestere højlydt. Det skal vi selvfølgelig også gøre, når vores allierede gør det #dkpol #Gaza — Alternativet (@alternativet_) 15. maj 2018

»Vi vil høre, hvad ministeren har tænkt sig at gøre, når man ser et land angribe protester på den her måde. Hvis det foregik ethvert andet sted, havde vi allerede hørt meget kraftige fordømmelser,« siger Rasmus Nordqvist. Meldingen kommer oven på mandagens kampe, hvor flere end 55 mistede livet og op mod 2.700 blev såret.

Mandag kaldte Anders Samuelsen det »meget, meget dybt beklageligt«, at situationen ved Gazastriben var blevet så voldsom. I et skriftligt svar til Berlingske skriver han tirsdag, at tabstallene bekymrer ham. Han ser kampene som en understregning af, hvor langt væk målet om en fredelig tostatsløsning er.

»Jeg har igen oven på mandagens uroligheder opfordret til, at Israel får lavet en undersøgelse af, hvad der er foregået og omfanget af den israelske hærs brug af magt,« skriver Samuelsen til Berlingske. Han fortsætter:

»Men det er samtidig vigtigt, at vi også får belyst spørgsmålet om Hamas’ rolle i urolighederne, og i hvilket omfang, de har udnyttet demonstranterne til at forsøge voldelige angreb mod Israel.«

Men det er ikke godt nok, mener Rasmus Nordqvist.

»Jeg tænker, at man beder Israel, som skyder, om at undersøge sig selv. Det er hverken gennemsigtigt eller uvildigt. I den her situation bør man kræve, at der er uvildige og internationale undersøgelser,« lyder det fra Nordqvist.

Tirsdag meddelte Tyskland og Storbritannien, at de vil have en uafhængig international undersøgelse af konflikten. For Rasmus Nordqvist, ville det være en start, hvis Danmark kom med samme opfordring - men det er vigtigt, at undersøgelsen er uvildig, understreger ordføreren:

»Vi har haft et samråd om det tidligere, hvor vi diskuterede hvad en uvildig undersøgelse er. For os er det en international og uvildig undersøgelse. Israel skal ikke undersøge sig selv eller sin egen hær.«

Rasmus Nordqvist, det er jo en stor konflikt langt fra Danmark. Hvad kan udenrigsministeren reelt gøre?

»Vi er et medlemsland i EU, som har meget tætte forbindelser til Israel og derfor har vi selvfølgelig en stemme derigennem. Derudover har Danmark også forbindelser gennem ambassadøre. Der er meget, vi kan gøre.«

Der er jo mange konflikter ude i verden hver dag, hvor mennesker mister livet. Skal Danmark blande sig i dem alle?

»Vi er en del af verden, og vi skal gøre hvad vi kan, når der er konflikt. Israel er en tæt allieret og en økonomisk partner for Europa. Vi har set USA spille sig selv af banen i forhold til at finde en fredelig løsning, og så bliver man fra europæisk side nødt til at træde op. Det kan Danmark være med til.«