Islamforsker: Niqabben skal ses som en hanekam i punkbevægelsen – Ikke undertrykkelse

Niqab-bærende kvinder bliver ofte beskyldt for at være undertrykte, men det er en forkert måde at se det på, mener islamforsker, som siger, at niqabben er en bevidst provokation ligesom punkerens hanekam.