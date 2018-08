Intern mail fra Henrik Sass sender omdiskuteret medie i modvind: »Det er tydeligvis én stor løgn«

En seks år gammel intern mail afsendt af Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, får nu eksperter til at konkludere, at Netavisen Pio ikke blev født som et uafhængigt medie. Chefredaktør afviser, at Pio er en del af et socialdemokratisk kampagneapparat.