»Inhumant«, »absurditet« og »symbolpolitik«: S-udspil splitter oppositionen

Socialdemokratiet har præsenteret en plan for en ny udlændingepolitik. Udspillet er et valgoplæg, men blotlægger endnu en gang betydelige uenig­heder mellem S-leder Mette Frederiksen og de partier, der skal sikre hende magten. Ifølge Uffe Elbæk (Alt.) har udspillet ikke gjort det nemmere for Alternativet at pege på Mette Frederiksen.