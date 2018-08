Inger Støjberg skal have ny departementschef

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mister sin departementschef, Uffe Toudal, der har stået i spidsen for hendes ministerium, siden det blev oprettet i 2015.

Toudal går på pension og stopper med udgangen af september, oplyser ministeriet.

»Jeg vil komme til at savne Uffe, hans kompetente rådgivning og hans evigt gode humør,« udtaler Støjberg i en skriftlig kommentar.

64-årige Uffe Toudal har tidligere været departementschef i Videnskabsministeriet og har i øvrigt en lang karriere som embedsmand bag sig.

Støjberg udtrykker forståelse for, at han ønsker at stoppe. Hun peger på, at han blev departementschef i et helt nyoprettet ministerium efter folketingsvalget i 2015.

Stort set samtidig blev Danmark og Europa ramt af, hvad Støjberg betegner som "en flygtningekrise af historiske dimensioner".

»Det har været Uffes opgave at opbygge en helt ny organisation, samtidig med at ministeriet har skullet levere tonsvis af politik til mig som minister og resten af regeringen.«

»Det svarer til at bygge en flyvemaskine i luften, og den opgave har Uffe løst til UG,« hedder det i ministerens kommentar.

/ritzau/