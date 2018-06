»Indvendigt skreg jeg. Udadtil så jeg bare mere og mere forkrampet ud, som jeg sad der midt i kantinen på Københavns Universitet«

Det har været en stædig kamp for Christine Thomsen at studere på universitetet. I dag skriver hun speciale, men gennem studietiden har hun flere gange overvejet at droppe ud. For hun lider af blandet personlighedsforstyrrelse, og hun føler, at hun har manglet støtte fra universitetet. Christine Thomsen er én blandt mange med den samme oplevelse, og det her er hendes fortælling om at være studerende med et usynligt handicap.