Her er Løkkes nye ministre: Tommy Ahlers fra »Løvens hule«, Jakob Ellemann og Eva Kjer

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har onsdag formiddag præsenteret sine nye ministre.

Jakob Ellemann-Jensen (V), Eva Kjer Hansen (V) og iværksætteren Tommy Ahlers bliver en del af det nye ministerhold, oplyser Løkke.

Jakob Ellemann, der indtil nu har været Venstres politiske ordfører, bliver ny miljø- og fødevareminister.

Eva Kjer Hansen, der tidligere har været minister og nu er medlem af Folketinget, udnævnes til minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. Hun afløser Karen Ellemann (V), der udtræder af regeringen.

Erhvervsmanden Tommy Ahlers er rokadens store overraskelse – han bliver ny uddannelses- og forskningsminister. Ahlers er medlem af regeringens Disruptionråd, ligesom han medvirker i DR-programmet »Løvens Hule«, der handler om iværksætteri.

Han vil stille op for Venstre ved næste folketingsvalg, oplyser Lars Løkke Rasmussen.

Glad for at byde Tommy @aahlers @EvaKjerHansen og @JakobEllemann velkommen på ministerholdet! Tre stærke profiler som jeg glæder mig til at arbejde endnu tættere sammen med. #dkpol — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 2. maj 2018

Løkkes ministerrokade bliver dermed kun blandt Venstres ministre i VLAK-regeringen. Liberal Alliance og de Konservative bytter ikke ud på de to partiers ministerhold.

Her er Venstres nye ministerhold:

Interaktiv grafik af: Alle Venstre-ministre

Her er Liberal Alliance og de Konservatives ministre – de samme som i dag:

Interaktiv grafik af: LA og K-ministre

Rokaden blev udløst, efter Søren Pind (V) tirsdag meddelte, at han forlader dansk politik og stopper som uddannelses- og forskningsminister, ligesom Esben Lunde Larsen (V) forlader posten som miljø- og fødevareminister.

Søren Pind fortalte om sin afsked med politik i et stort interview med Berlingske.

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi,« sagde den mangeårige Venstre-politiker.

Kort tid efter nyheden om Søren Pinds farvel til politik blev offentliggjort, meddelte Esben Lunde Larsen på Facebook, at han stopper som miljø- og fødevareminister.

»Efter i næsten 13 år at have været politiker som henholdsvis byrådsmedlem, viceborgmester, folketingsmedlem og minister har jeg meddelt statsministeren, at jeg ikke ønsker at genopstille ved næste folketingsvalg. Jeg har derfor stillet min ministerpost til rådighed, så statsministeren kan sætte det hold, som skal føre Venstre – og regeringen – til sejr ved næste valg,« skrev Lunde:

»Derfor udtræder jeg nu af regeringen og fortsætter mit arbejde i Folketinget indtil videre.«

Jakob Ellemann-Jensen (V) bliver ny miljø- og fødevareminister.

Onsdag klokken 11 præsenterede Lars Løkke Rasmussen de nye ministre for Dronningen på Amalienborg.

Klokken 12.30 skal de afgående ministre i afskedsaudiens hos Dronningen, og klokken 13.30 vil der være overdragelser i de tre berørte ministerier.

Eva Kjer Hansen (V) udnævnes til ny minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

Iværksætteren Tommy Ahlers er rokadens store overraskelse. Han bliver ny uddannelses- og forskningsminister.

Karen Ellemann forlader som bekendt ministerholdet, og Lars Løkke Rasmussen håber, at hun nu i stedet vil blive valgt som Venstres gruppeformand.

»Jeg har bedt Karen Ellemann om at træde tilbage som minister med det dybfølte håb, at Venstres folketingsgruppe vil være indstillet på at vælge hende som Venstres første kvindelige gruppeformand,« sagde statsministeren under præsentationen af de nye ministre på Amalienborg.

Venstres nuværende gruppeformand, Søren Gade, meddelte tidligere på dagen til TV 2, at han forlader posten torsdag. Han er kandidat for Venstre ved det kommende europaparlamentsvalg, der skal afholdes i foråret 2019.

Flere medier fangede Karen Ellemann i Prins Jørgens Gård foran Statsministeriet, inden hun kørte til Amalienborg, og her sagde hun selv:

»Det er ret tydeligt, hvilken opgave statsministeren vil have mig til at overtage. Det håber jeg, at jeg kan få gruppens opbakning til.«

»Det at være del af ministerholdet er attraktivt, men det er en gruppeformandspost også,« lød det fra Karen Ellemann, der er søster til Jakob Ellemann-Jensen samt datter af tidligere Venstre-formand og minister Uffe Ellemann-Jensen.

Karen Ellemann stopper i dag som minister. Statsministeren håber nu på, at hun bliver Venstres første kvindelige gruppeformand.

Løkke gennemfører også en rokade i et af regeringens centrale udvalg, Økonomiudvalget.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) bliver nu medlem af udvalget, mens skatteminister Karsten Lauritzen (V) mister sin plads.

Økonomiudvalget består dermed af finansminister Kristian Jensen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) samt altså nu beskæftigelsesministeren.

Når Søren Pind forlader Folketinget, træder Venstre-politikeren Martin Geertsen ind i stedet for.

Pind og Geertsen har kendt hinanden i mange år og har siddet i både Folketinget samt i Københavns Borgerrepræsentation sammen. Martin Geertsen er i dag medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.