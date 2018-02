Grønne organisationer: Minister må rydde op i fiskeriet

København. - Det er på høje tid, at den nye fiskeriminister Karen Ellemann (V) får ryddet op i fiskeriet, som hun lovede, da hun tiltrådte.

Det siger Birgitte Lesanner, der er chef for Greenpeace Danmark, som reaktion på nye tal, som DTU har lavet for DR.

De viser, at danske fiskere ulovligt smider døende småfisk, som de ikke kan få mange penge for, over bord.

Udsmid blev forbudt af EU for tre år siden. Men tallene fra DTU viser, at der i 2016 eksempelvis blev smidt 1300 ton torsk ud alene i Østersøen.

Fiskerne har imidlertid kun indberettet 14 ton.

- Undersøgelsen bekræfter billedet af et erhverv, hvor en stor gruppe fiskere systematisk ikke mener, at de skal overholde reglerne, siger Birgitte Lesanner.

Læs også Dokumenter afslører: Tyrkiet efterforsker danskere efter angiveri

Forskerne fra DTU har blandt andet været med på en række fangstrejser for at kortlægge antallet af ulovligt udsmidte fisk.

Ifølge Svend-Erik Andersen, der er formand i Danmarks Fiskeriforening, har fiskerne brug for tid til at vænne sig til reglerne.

Det hjælper generalsekretær Bo Øksnebjerg fra WWF Verdensnaturfonden dem gerne med her og nu.

- Det er helt enkelt. De skal bringe alt, hvad de fanger med i land. Lige så snart fiskene har været oppe på dækket, så er de faktisk døde eller dør hurtigt efter.

- Derfor skal de i land og bruges til noget i stedet for bare at ryge over bord, så fiskerne kan tjene flere penge, siger han.

- Vi er utroligt skuffede. Vi har nok haft fornemmelsen af, at det fortsat foregik. Men tallene viser et kæmpeomfang.

- Fiskekvoterne skal jo bevare fiskebestandene. Når fiskerne fanger ti procent mere, end kvoterne tillader, at de må, så ødelægger vi vores fiskebestande for fremtiden, siger Bo Øksnebjerg.

Han peger som flere andre på videoovervågning på bådene som en oplagt måde at sikre bedre kontrol.

Parterne bag den nuværende fiskeriaftale mødes fredag med ministeren for at diskutere sagen.

/ritzau/