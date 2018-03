Grønland trodser Danmark og overvejer kinesisk byggebud

Grønlands statsejede lufthavne, Kalaallit Airports A/S, har godkendt et kinesisk selskab, der nu får lov at kæmpe med fem andre entreprenører om en ordre på udbygning af tre lufthavne.

Det sker, selv om den danske regering advarer om, at valget af en kinesisk entreprenør vil kunne gå ud over Danmarks forhold til landets nære allierede USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kalaallit Airports skriver i en pressemeddelelse, at China Communications Construction Company (CCCC) er blevet prækvalificeret. Dermed kan de afgive bud på projektet sammen med fem andre selskaber.

Blandt de øvrige selskaber er to danske, et hollandsk, et canadisk og et fra Island.

Buddene er valgt på baggrund af deres økonomiske kapacitet såvel som deres tekniske og professionelle kompetencer.

Derudover har man også vurderet selskabernes erfaring med at arbejde under vejrforhold som dem, man finder i Grønland. Det oplyser Kalaallit Airports.

Kalaallit Airports har ikke kommenteret sagen over for Reuters.

En højtstående dansk embedsmand siger til nyhedsbureauet, at vedkommende er "dybt bekymret. Kina har intet at gøre i Grønland".

Embedsmanden udtaler sig på betingelse af anonymitet.

»Danmark har et stort ansvar at leve op til med hensyn til vores tætteste allierede, USA,« siger embedsmanden til Reuters.

Danmark indgik i 1951 en forsvarspagt med USA. Den giver det amerikanske militær nærmest ubegrænsede beføjelser i Grønland, hvor stormagten blandt andet har etableret Thulebasen.

Ifølge Reuters forhindrede den danske regering i 2016 en kinesisk investor i at købe en flådestation i det sydlige Grønland. Det skete ifølge nyhedsbureauet på direkte ordre fra Washington.