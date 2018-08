Forsvarsministeren beskyldes for vildledning om kampfly

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kan se frem til at blive indkaldt til et samråd af Enhedslisten.

Det sker, efter eksperter i Jyllands-Posten vurderer, at ministeren har vildledt Folketinget i sagen om, hvor meget de kommende danske F-35-kampfly vil støje.

- Det er dybt, dybt alvorligt, og jeg vil selvfølgelig kalde forsvarsministeren i samråd om sagen.

- I sidste ende er det sådan, at en minister, som vildleder Folketinget, ikke kan blive siddende på sin post, siger Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm.

Folketingets Finansudvalg bevilgede i december 2017 over 16 milliarder kroner til de nye kampfly.

En aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået, har ifølge avisen vist, at ministeren i flere omgange op til denne bevilling undlod at oplyse Folketinget om, at der var problemer med at få valideret flere tiltag ved flyene.

Disse skulle ellers sikre, at beboerne ved Flyvestationen Skrydstrup i Sønderjylland ikke ville blive tvunget ud af deres huse af støjen.

Forsvarsministeriet afviser i en mail til Ritzau, at der har været tilbageholdt oplysninger for Folketinget vedrørende problematikken.

- Folketinget var før vedtagelsen af aktstykket orienteret om, at flystøjsproblematikken håndteres i regi af en anlægslov, der fremsættes i 2019.

- I øvrigt havde Forsvarsministeriet ikke på tidspunktet for Folketingets vedtagelse af aktstykke 31 afklaret, at de optimerede flyveprofiler ikke var brugbare, lyder det.

Enhedslisten er ikke med i forliget bag indkøbet af kampflyene. Bag aftalen står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Radikale.

Flyvholm mener dog, at partierne bag bør tænke sig grundigt om nu.

- Partierne bag kampflyindkøbet burde sætte hælene i og sige, at nu går vi ikke videre med at købe kampfly, før støjproblemerne er afklaret, siger hun.

- Det er fuldstændig urimeligt over for beboerne i området, fuldstændig urimeligt at Folketinget ikke kan få klare svar, og så er det urimeligt i forhold til økonomien, fordi det kan blive meget, meget dyrere, end det allerede er - og det er rigelig dyrt, siger Eva Flyvholm.

De første af de nye F-35-kampfly ventes leveret april 2023. Herefter leveres kampflyene drypvis over de efterfølgende år, ind til Danmark råder over 21.

Herefter gøres status, og hvis Danmark er tilfredse med flyene leveres yderligere seks.

