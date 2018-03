Forslag om afskaffelse af ministerpension skal i Folketinget

København. En hyggelig middag i venners lag er endt med et borgerforslag, der nu skal behandles i Folketinget.

38-årige Frederik Mathiasen Nielsens forslag om at afskaffe ministerpension og erstatte den med en almindelig arbejdsmarkedspension rundede således tidlig lørdag morgen 50.000 støtter.

Forslaget blev stillet 23. marts.

- Da vi efter middagen var nået til kaffen, sad vi og snakkede. Der var en del offentligt ansatte i selskabet, og de følte sig tromlet her i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

- De følte ikke, at forhandlingerne handlede om løn, men om at kæmpe for de goder, de har. Så forslaget er tænkt som en måde at forsvare de offentligt ansatte, siger Frederik Mathiasen Nielsen, der bor i Rødovre og til daglig arbejder med it i en privat virksomhed.

Afskaffelsen af ministerpension er ikke det eneste borgerforslag, Frederik Mathiasen Nielsen har stillet.

Han har også foreslået at afskaffe ministerbiler og sænke folketingsmedlemmernes løn, så den svarer til en gennemsnitlig offentlig ansats løn.

Forslag, der dog indtil videre slet ikke har opnået samme opbakning.

- I den offentlige sektor er der flere steder, hvor der bliver indført systemer og tjeks, der gør, at arbejdsgangen bliver besværet, og at der bliver overladt mindre til den enkelte medarbejder.

- Den slags kan man også overføre til ministrene. De er valgt af borgerne, og minister betyder tjener, så de skal ikke have specielle rettigheder, siger Frederik Mathiasen Nielsen.

Borgerforslaget møder opbakning fra Enhedslisten, der tidligere har præsenteret lignende idéer i Folketingssalen.

- Politikeres løn- og pensionsforhold optager tydeligvis stadig danskerne.

- Vi er tilhængere af, at politikeres pension omlægges til en arbejdsmarkedspension, siger Pelle Dragsted.

Han tror dog ikke, at det nye forslag vil have ret store chancer for at blive vedtaget.

- Vi har prøvet mange gange, og der er jo en aftale mellem de gamle magtpartier om ikke at vedtage denne slags ændringer, så jeg er ganske sikker på, at forslaget bliver stemt ned, siger Dragsted.

En minister har efter ét års funktionstid ret til livslang ministerpension.

Pensionen starter på 78.191 kroner årligt, efter at man er gået på pension, og stiger, for hvert år man forbliver minister.

/ritzau/