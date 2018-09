Forsker: Politisk udspil får næppe flere på erhvervsuddannelser

Det er de færreste unge, der er klar til at beslutte, hvad de vil være, når de er 15 eller 16 år.

Alene af den grund er det op ad bakke for politikerne, der har et erklæret mål om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal gå direkte fra folkeskole til erhvervsskole i 2025.

Og det politiske udspil om erhvervsuddannelserne, som regeringen har præsenteret torsdag, ændrer ikke ved det grundlæggende problem.

Det vurderer Peter Koudahl, der er seniorforsker ved Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

»Der er mange gode takter i udspillet. Det er svært at være uenig i de initiativer og ønsker, der ligger i det,« siger han.

»Men hvis det handler om at nå målet om, at 30 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, så er der virkelig langt igen.«

Koudahl forsker i unge og uddannelse og står i spidsen for Undervisningsministeriets femårige følgeforskningsprojekt om effekten af den seneste erhvervsskolereform, der trådte i kraft i 2015.

Han forklarer, at de færreste 15-16-årige ved, hvad de vil arbejde med.

»At skulle foretage et erhvervskvalificerende uddannelsesvalg er for langt de fleste umuligt,« siger forskeren.

»Den problemstilling adresserer udspillet ikke. Og det er ærgerligt.«

Spørgsmål: Men det lyder næsten, som om regeringen lige så godt kan opgive målet om at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen?

»Jo, du kan godt sige, at man må opgive det direkte efter folkeskolen,« siger Koudahl.

»Man må bare anerkende, at det at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg tager tid.«

Koudahl vurderer, at den politiske retorik op gennem 00'erne om, at man skulle uddanne sig så højt som muligt, og om at man var på vej væk fra industrisamfundet, har fået de unge til i mindre grad at søge mod erhvervsskolerne.

»Det er jo sådan set det, de unge gør. Bare fordi man træffer en ny politisk beslutning, betyder det ikke, at folk går til højre i stedet for til venstre.«

Spørgsmål: Men det bliver da spændende at se, om de får succes med det?

»Det gør nok de ikke. Det vil være meget overraskende,« siger Koudahl.

/ritzau/