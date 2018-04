Forligsmanden sætter de kommunale lønforhandlinger standby

Det blev en kort forhandlingsdag for topfolkene i overenskomstforhandlingerne, der tirsdag har forhandlet i Forligsinstitutionen.

Kort efter klokken 18.00 gik parterne hvert til sidst uden at være kommet nærmere en endelig aftale om, hvor meget de ansattes løn skal stige over de kommende år.

- Vi har fået af vide, at vi bliver indkaldt igen, når det er hensigtsmæssigt, siger FOA's formand, Dennis Kristensen.

I to dage har der været forhandlet intensivt om lønsystemet på det kommunale område mellem de kommunalt ansatte og KL (Kommunernes Landsforening).

Læs også Storkonflikt udskudt: »Jeg tror, at man kan lande en aftale i løbet af de næste 14 dage«

Mandag blev der forhandlet til ud på natten om et lønsystem foreslået af arbejdsgiverne. Tirsdag var det så lønmodtagernes tur til at give et bud på det fremtidige lønsystem.

Ifølge Dennis Kristensen mente topforhandlerne for KL, at lønmodtagernes bud på lønstigninger umiddelbart var for højt sat. Og det fik forligsmanden, Mette Christensen, til at trække en streg i sandet for dagens forhandlinger.

Parterne har ikke fået nye datoer for forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Men deres vurdering er, at Forligsmanden nu vil se på de øvrige knaster som lærernes arbejdstid, samt forholdene på det regionale og statslige område, inden man vender tilbage til det kommunale lønniveau.

Læs også Vil enderne mødes på Sankt Annæ Plads i København?

- Hun har et puslespil foran sig. Der er rigtig mange brikker, der skal forhandles på plads på samme tid, siger Dennis Kristensen.

De nye overenskomster skulle egentlig have været på plads inden 1. april. Men forhandlingerne brød sammen i slutningen af februar.

Siden har parterne varslet strejke og lockout, og de er én gang blevet udskudt af Mette Christensen

Hun kan udskyde en konflikt én yderligere gang. hvis hun mener, at parterne nærmer sig en løsning.

Læs også Her får du hurtigt overblik over storkonflikten

Forligsmanden bestemmer suverænt forhandlingsforløbet og indkalder parterne til forhandlinger.

/ritzau/