Folketinget tager parkeringsmillioner fra kommunerne

Kommunerne skal ikke gøre parkering til en lukrativ indtjeningskilde.

Med den begrundelse præsenterede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i begyndelsen af maj et forslag om skrappere modregning i statstilskuddet til kommuner, der har store indtægter fra parkering.

Oppositionen har til det sidste forsøgt at bekæmpe ændringen. Blandt andet håbede den på, at borgerlige folketingsmedlemmer valgt i hovedstadsområder ville skifte mening i sidste øjeblik.

Det er nemlig blandt andet Frederiksberg og København, der vil blive hårdt ramt af ændringen.

Men forslaget blev altså vedtaget, efter at regeringen har rettet det til undervejs.

Kort fortalt bliver kommunerne nu modregnet i alle deres indtægter fra parkering. Hidtil har reglerne sondret mellem betaling for parkering og parkeringsafgifter.

Og hidtil er kun betaling for parkering blevet modregnet. Mens parkeringsafgifter ikke er. Dertil kommer, at kommunerne har fået et fradrag baseret på deres indtægter fra betaling for parkering i 2007.

Dermed er kommuner, der har været tidligt ude med at opkræve penge for at parkere, blevet favoriseret, lyder regeringens argument.

/ritzau/