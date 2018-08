Folketinget skal tage stilling til automatisk organdonation

København. Det er et af den slags etiske spørgsmål, der ikke er nemt at finde svar på i et partiprogram.

Men politikerne i Folketinget kommer ikke desto mindre snart til at skulle tage stilling til, om danske borgere automatisk skal være tilmeldt som organdonorer, når de fylder 18 år.

Et borgerforslag om såkaldt "formodet samtykke" har nemlig samlet de nødvendige 50.000 underskrifter, der betyder, at forslaget vil blive stillet som beslutningsforslag i Folketinget.

Forslaget går kort sagt ud på, at det nuværende donorsystem, hvor man aktivt skal tilmelde sig, skal vendes rundt. I stedet skal man aktivt framelde sig, hvis man ikke ønsker at være donor. Eller ens familie skal gøre det.

- Vi kan se, at vi ikke er for gode til at melde os som organdonorer i Danmark, siger Lasse Heidelbach, der er sekretariatschef for patientforeningen Organdonation - ja tak!

Han påpeger, at kun 22 procent af danskerne er tilmeldt donorregistret. Mens 90 procent går ind for organdonation.

- De sidste 20 år er det ikke lykkedes at få så mange til at tage stilling til organdonation. Derfor foreslår vi, at man indfører formodet samtykke, ligesom man har gjort i 25 andre lande.

32 danskere dør hvert år, mens de venter på et organ, oplyser Lasse Heidelbach. Hvis flere indgik i donorregistret, ville der være flere organer til rådighed, er rationalet bag forslaget.

Hvor mange flere er svært at sige. I Spanien er der 48 organdonorer per million indbyggere. Mens det tilsvarende tal i Danmark nu er 15-17.

Lasse Heidelbach forestiller sig ikke, at Danmark skal lige så højt op som Spanien.

- Vi er ikke nær så gode til at samle op på hjernedøde patienter herhjemme og få nogle af dem til at være organdonorer. Der er vi bagud. Men vi skal heller ikke halse os frem til at være nummer et.

- Vi skal indføre formodet samtykke på en human og menneskelig måde, siger han.

Foreningen skønner, at man vil kunne opnå fem ekstra danske donorer om året. En donor redder i gennemsnit 3,5 liv. Det vil altså sige 17,5 liv om året.

- Der skal ikke så meget til, for at vi kan rykke noget, siger Lasse Heidelbach.

Foreningen har ikke nogen fornemmelse af, hvor stor opbakning forslaget vil have i Folketinget. Etisk Råd har afvist det flere gange.

