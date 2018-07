Flygtninge falder fra kvalifikationsgivende jobordning

København. Flere end hver tredje flygtning stopper i utide eller møder aldrig op på første arbejdsdag på integrationsgrunduddannelsen, IGU, som blev lanceret i juli 2016.

Det viser en ny opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, skriver Jyllands-Posten mandag.

Grunduddannelsen indebærer, at flygtninge ansættes i en praktikstilling i to år i en virksomhed til en elevlignende løn. Der er 20 ugers uddannelse under forløbet.

Ordningen har til formål, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge oparbejder kvalifikationer, så de kan blive en del af det danske arbejdsmarked.

Men nogle flygtninge taber simpelthen penge på at tage et IGU-job. Det ødelægger deres motivation og kan i sidste ende betyde, at de falder fra.

13 ud af 15 IGU-forløb er blevet afbrudt i Nordfyns Kommune. Her peger arbejdsmarkedschef Søren Nielsen på, at det i de fleste tilfælde skyldes økonomi, fortæller han til avisen.

For rådighedsbeløbet vil være lavere end på integrationsydelse for nogle flygtninge - som for eksempel enlige forsørgere - da lønnen er lav, og da der kommer udgifter til transport.

Der er indgået omkring 1500 IGU-kontrakter mellem flygtninge og arbejdsgivere, siden ordningen trådte i kraft.

Integrationsgrunduddannelsen er en treårig forsøgsordning, som blev iværksat af Udlændinge- og Integrationsministeriet 1. juli 2016.

/ritzau/