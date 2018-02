Flertal af forældre i ghettoer lever uden arbejde: »Vi ser nu, at det har konsekvenser for børnene«

Seks ud af ti fædre i de største ghettoområder er helt uden beskæftigelse, konkluderer ny analyse. For mødrene gælder det for tre ud af fire. Børnene mangler opbakning til at få uddannelse og job, mener minister. Giver ringe mulighed for at bryde den sociale arv, siger ekspert.