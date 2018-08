Flere flygtningeudgifter skal tælle som ulandsbistand

Danmark ændrer praksis for, hvilke udgifter til modtagelse af flygtninge, der kan regnes med som udviklingsbistand. Det skyldes, at der i 2017 kom nye retningslinjer fra OECD.

Formentlig vil det betyde, at flere udgifter til flygtninge i Danmark, fremover vil tælle med som udviklingsbistand, fremgår det af en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

De nye regler betyder, at udgifter til afviste asylansøgere ikke længere anses for at være udviklingsbistand. Til gengæld kan udgifter til familiesammenførte flygtninge fremover tælle med.

I forvejen tæller udgifter til integrationsydelse, danskuddannelse, folkeskole og sundhed for flygtninge med i Danmarks ulandsbistand.

Reglerne for, hvad der kan regnes med som bistand, er afgørende for at holde øje med, hvilke lande der lever op til FN's målsætning om at bruge mindst 0,7 procent af bruttonationalindkomsten til at støtte fattige lande.

Det gør Danmark både med den hidtidige og den nye praksis, fastslår Finansministeriet i pressemeddelelsen.

- Det er vigtigt for regeringen at følge anbefalingerne fra OECD, så det er nemt at sammenligne udgifterne på tværs af lande, forklarer finansminister Kristian Jensen (V).

/ritzau/