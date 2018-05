Eva Kjer om burkaforbud: Jeg retter ind efter regeringen

Hun har tidligere sagt, at et tildækningsforbud strider mod helt grundlæggende liberale værdier.

Alligevel vil den nyudnævnte minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), følge regeringens linje, når det kommer til et forbud mod, at kvinder kan gå med burkaer eller niqab.

»Jeg er voldsomt imod burkaer og har svært ved at forstå, at der er kvinder, der vil iføre sig det.«

»Jeg synes, at vi kunne gribe til mange forskellige redskaber for at skabe forhindringer for, at man kan færdes i Danmark med en burka på.«

»Som jeg har sagt tidligere, er jeg imod et burkaforbud, men er indstillet på at rette ind, efter at jeg nu er en del af regeringen,« siger Eva Kjer Hansen.

Hun uddyber, at det ikke var et krav fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han tirsdag ringede og tilbød hende jobbet.

/ritzau/