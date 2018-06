Europæiske lande kæmper fortsat for grænsekontrol: »Det er en torn i øjet på EUs kronjuvel«

Grænsekontrollen er et hot topic for medlemmerne af Schengen-aftalen, og seks lande har i år forlænget den midlertidige kontrol. Ifølge en forsker er der dog ikke nødvendigvis sammenhæng mellem grænsekontrol og pres fra migranter. Her får du et overblik over lande, der har indført kontrollen.