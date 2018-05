Et stenkast og en »helt forkert overskrift« i Den Korte Avis endte på Christiansborg: »Det skulle aldrig handle om etnicitet«

Hvad der begyndte med et stenkast på Fyn blev til en artikel i Den Korte Avis og endte på Christiansborg med et spørgsmål til justitsministeren. Berlingske opruller her, hvordan sociale medier og »en helt forkert overskrift« endte med at trække tråde ind til i magtens centrum - og kan være med til at flytte afgørende stemmer.