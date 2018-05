Har næstekærlighed nogen rolle at spille i flygtningepolitikken? Er arvesynden en undskyldning for ikke at tage ansvar for verdens ulykker? I anledning af pinsen og en ny bog satte Berlingske de to teologiuddannede politikere Ida Auken (R) og Christian Langballe (DF) stævne til en lidenskabelig debat om kristen etik og sprængfarlig politik.