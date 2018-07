Esben Lunde stopper i Folketinget: Har fået nyt job

Den tidligere minister Esben Lunde Larsen (V) forlader sin plads i Folketinget før tid. Han har nemlig sagt ja til en stilling hos den globale tænketank World Ressources Institute i Washington D.C.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

I maj trådte Venstre-politikeren tilbage som miljø- og fødevareminister. Da lød meldingen da også, at han ikke ville genopstille ved næste folketingsvalg, som senest skal afholdes i juni næste år.

Men nu stopper han altså før tid og vender ikke tilbage, når Folketinget åbner igen i oktober.

I arbejdet i tænketanken skal han blandt andet fremme bæredygtige løsninger inden for vand, fødevarer og skov samt bekæmpe madspild, skriver han i sit opslag.

- Det bliver fantastisk at kunne fortsætte med at arbejde med et område af betydning i forhold til at bruge verdens ressourcer bedre.

- Som følge af dette udtræder jeg af Folketinget første tirsdag i oktober efter næsten 13 år som politiker, hvoraf syv gode år har været som MF’er og næsten tre som minister, siger han.