Erhvervsskoler taber terræn trods reform

Siden erhvervsskolereformen trådte i kraft i 2015, er antallet af elever faldet drastisk.

I årene fra 2014 til 2017 er 27 procent færre elever begyndt på en erhvervsuddannelse, viser tal fra Undervisningsministeriet ifølge Information.

Selv når man medregner, at ungdomsårgangene har været mindre, er faldet reelt, skriver avisen.

Meningen med reformen var ellers at højne kvaliteten af uddannelserne, så flere unge ville søge ind.

I erhvervsskolernes fælles sekretariat mener direktør Lars Kunov, at et af problemerne er længden på uddannelsesforløbene.

»Vi bliver nødt til at se på, at vi har en hel del elever, som fravælger os, fordi de synes, at den tid, man har til at være ung og finde ud af, hvad man gerne vil, er for kort,« siger han til Ritzau.

»Man får på gymnasieuddannelserne lidt mere tid til at finde ud af, hvad man gerne vil og til at være ung,« siger direktøren.

Samme toner lyder fra formand Helene Glundholt i Erhvervsskolernes Elevorganisation, der peger på, at reformen skar ned på den tid, man har på grundforløbet, før man vælger retning.

»Vi kan se, at de unge i folkeskolen er bange for at vælge en erhvervsuddannelse, fordi de føler, at det fastlåser dem, fordi de skal ud på arbejdsmarkedet, når de er 15-17 år,« siger hun.

Vælg mellem 106 erhvervsuddannelser En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv.

Det kan eksempelvis være inden for social- og sundhedsområdet, som håndværker, gartner eller mekaniker.

Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik.

Varigheden af uddannelserne veksler fra omkring halvandet år til 5 og et halvt år.

Der er i alt 106 uddannelser med over 300 trin eller specialer.

Unge kan begynde lige efter folkeskolen, men det er også muligt at søge ind senere i livet.

Med erhvervsskolereformen fra 2015 blev det indført, at ansøgere mindst skal have karakteren 2 i dansk og skriftlig matematik. Kilde: Undervisningsministeriet. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Derudover har erhvervsskolereformens krav, om at ansøgere mindst skal have karakteren 02 i dansk og skriftlig matematik, haft en betydning, fordi nogle ikke længere kan komme ind.

Lars Kunov er tilhænger af kravet, men mener, at arbejdet med at hjælpe de unge, der ikke umiddelbart kan præstere til minimumskarakteren, har svigtet.

»Den opkvalificering har haltet og været en årsag til, at vi har mistet mange elever,« siger han.

Samtlige partier i Folketinget minus Enhedslisten står bag erhvervsskolereformen.

Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, mener dog, at regeringen siden har »svunget sparekniven« så meget over området, at det ikke har været muligt at højne kvaliteten.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil i september komme med et udspil, som skal øge optaget på erhvervsskolerne.

