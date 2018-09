Erhvervsskoler: Milliardindsprøjtning giver kun lille plus

1,4 milliarder i besparelser og 1,5 milliarder i økonomisk indsprøjtning.

Sådan ser regnestykket for erhvervsuddannelserne ud, efter at regeringen har præsenteret det udspil, der skal få flere unge til at søge mod uddannelser inden for de praktiske fag.

Regeringen bebuder, at den tilfører erhvervsuddannelserne to milliarder kroner over fire år. Men af dem skal de 500 millioner bruges på at styrke de praktiske fag i folkeskolen.

Tilbage er altså 1,5 milliarder. Og heraf stammer cirka 1,4 milliarder fra det såkaldte omprioriteringsbidrag, altså årlige besparelser på to procent. Det oplyser Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, til Ritzau.

»Der kommer et lille plus. Men jeg er helt sikker på, at der også kommer rigtig mange opgaver oveni,« siger Kunov.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kalder udspillet for et »blufnummer«, fordi regeringen får det til at se ud, som om den tilfører en masse penge. Men ifølge hende har regeringen i virkeligheden sparet på uddannelserne, siden den trådte til i 2015.

Socialdemokratiet vil afskaffe omprioriteringsbidraget med det samme, fastslår Mette Frederiksen.

Og det er rigtigt nok, at der er langt færre penge at drive erhvervsuddannelser for i dag, end der var, før statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) trådte til, bekræfter Lars Kunov.

Men set fremover bliver der formentlig en, omend beskeden, stigning.

Kunov mener, at udspillet overordnet set er svaret på en række af de udfordringer, erhvervsuddannelserne har.

»Jeg tror helt klart, at det vil gøre en forskel for søgningen til erhvervsuddannelserne,« siger han.

Spørgsmål: Hvis du skal gøre regnebrættet op, vil du så helst af med omprioriteringsbidraget, eller vil du hellere have den model, regeringen lægger op til?

»Det er lidt pest eller kolera. Men jeg vil sige at uden det her oplæg og de initiativer, der ligger her, får vi ikke gang i den aktivitet, og vi får ikke tiltrukket de unge, der skal til,« siger Kunov.

»Så jeg vil have, at de her tiltag bliver gennemført. Så må vi diskutere det andet bagefter.«

