Enorme vindmøller på vej i Danmark: »Vi taler lige lidt højere end Eiffeltårnet«

Ifølge vicedirektør fra DTU Vindenergi er der markant interesse for en række nye testpladser for vindmøller, som netop er kommet i udbud. Sandsynligheden for en vindmølle på over 300 meter i Danmark er stor, lyder vurderingen.