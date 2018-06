Enigt Folketing indfører topskat for storfiskere

Samtlige partier i Folketinget er blevet enige om at hæve afgifterne for de største fiskefartøjer.

Fremover skal fiskere betale en afgift på fire promille af omsætningen op til 25 millioner kroner og seks promille af omsætningen derover.

Der indføres desuden et bundfradrag, så der ikke skal betales afgift af de første 500.000 kroner.

Dermed bliver det, der populært er blevet kaldt en topskat på storfiskere, en realitet.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) lægger ikke skjul på, at hun ikke er ovenud begejstret for modellen, som et flertal uden om regeringen lancerede i april.

- Jeg synes måske ikke, at det er den bedste idé, siger hun.

- Men jeg har bestræbt mig på at lave et flertal med Folketingets partier og finde en løsning, forklarer hun.

- Jeg vil tro, at de store skibe godt kan bære den her afgift på seks promille, selv om det er en stor stigning i forhold til det gældende, siger Eva Kjer Hansen.

Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, er derimod meget glad for aftalen.

- Vi kan se, at det er de største fartøjsejere, som nogle har kaldt kvotekonger, som har haft de største overskudsgrader. For at dele det lidt ud, har vi vurderet, at det var det rigtige, siger Kollerup.

Det vurderes, at den nye afgiftsmodel vil betyde, at der kommer 7,5 millioner kroner ekstra i statskassen om året. Eva Kjer Hansen havde hellere set, at statens indtægter var forblevet de samme.

- Men min opgave har været at få enighed blandt Folketingets partier, siger hun.

Pengene fra afgifterne skal blandt andet bruges til digitalisering, uddannelse, forskning og udvikling af et mærke for skånsomt fanget fisk.

Aftalen indebærer også, at WWF Verdensnaturfonden fremover får indflydelse på, hvem der skal sidde i bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden, der administrerer indtægterne fra promilleafgifterne.

- Det er bestyrelsen, der skal se på, hvad der bedst kan skabe udvikling i fiskeriet og sikre arbejdspladser. Der er det helt oplagt, at WWF med deres interesse for området er med i det, siger Eva Kjer Hansen.

/ritzau/