Engell: Elbæks tvivl på Frederiksen har ikke høj kursværdi

Odense. Når Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, ryster på hånden i forhold til at pege på Mette Frederiksen som statsminister efter næste folketingsvalg, skal det ses i lyset af, at partiet ønsker større indflydelse og prøver at gøre sig mere interessante.

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Det er en melding, som ikke har særlig høj kursværdi.

- Alternativet har jo ikke andre muligheder end at pege på Mette Frederiksen. De kan ikke pege på Lars Løkke Rasmussen eller sig selv, siger han.

Uffe Elbæks udmelding kommer i forbindelse med partiets årsmøde i Odense i denne weekend. Ifølge Engell er det et problem for Alternativet, at partiet netop ikke har større politisk indflydelse.

- Deres største udfordring er ikke de faldende medlemstal eller svingende meningsmålinger.

- Det er nærmere at kunne kombinere det at være et meget visionært, alternativt parti med at skaffe sig indflydelse på den konkrete, daglige politik, siger Hans Engell.

Han mener, at Alternativet skal gøre det klart for potentielle vælgere, hvad det er, der gør partiet interessant i forhold til næste folketingsvalg.

- Hvad er det, de kan, som andre ikke kan? Det skal de finde ud af, og derfor kan den kommende valgkamp blive svær for dem, siger Hans Engell.

